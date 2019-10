Schick rivela: "Rispetto a Roma a Lipsia ci sono meno pressioni"

Patrik Schick racconta alla 'Bild' il cambio di vita: "Qui ho la possibilità di giocare in un ambiente con meno pressioni, rispetto a Roma".

Nelle due stagioni alla , Patrik Schick non è riuscito ad imporsi, trovando difficoltà sia a segnare con continuità, sia in generale a calarsi nella parte di attaccante della squadra giallorossa. In estate ha lasciato la Capitale per trasferirsi al Red Bul .

L'ex attaccante della Roma alla 'Bild' ha raccontato questo primo periodo in , spiegando la differenza più grande con la sua passata esperienza.

"Qui a Lipsia ho la possibilità di giocare in un ambiente con meno pressioni rispetto a Roma. Riesci ad essere più 'anonimo', anche e soprattutto per questioni legate alla vita privata".

In realtà Schick fino ad ora ha giocato solo 27 minuti in , ma evidentemente ha visto la differenza con Roma soprattutto per la vita extra-calcistica. Il ceco ha spiegato anche il perché di questa scelta professionale.