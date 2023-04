"La storia si ripete", Nainggolan risponde a Lukaku: "Cosa ti aspettavi là?"

Radja Nainggolan ha commentato il post social di Lukaku con una risposta al veleno. Il belga si era sfogato dopo i fatti dell'Allianz Stadium.

Che tra Radja Nainggolan e la Juventus non sia mai corso buon sangue, è cosa nota e risaputa. In un'intervista di qualche settimana fa, ad esempio, il centrocampista attualmente alla SPAL ha detto che ai suoi tempi - i tempi in cui giocava nella Roma, per intenderci - i bianconeri "vincevano non solo per bravura: erano agevolati".

Non sorprende, dunque, che tra i commenti del post pubblicato nel primo pomeriggio da Romelu Lukaku compaia anche una risposta al veleno dello stesso Nainggolan.

"La storia si ripete - ha scritto il centravanti dell'Inter su Instagram - ci sono passato nel 2019.. e di nuovo nel 2023.. Spero che questa volta la Lega prenda sul serio provvedimenti perché questo meraviglioso gioco dovrebbe essere goduto da tutti. Grazie per i messaggi di supporto: fan**** al razzismo".

"Cosa ti aspettavi là?", gli ha risposto Nainggolan, frase corredata da varie emoji sghignazzanti.

Instagram

La storia è nota da ore: Lukaku ha realizzato su calcio di rigore il goal del pareggio al 94', quello che ha fissato sull'1-1 la semifinale d'andata di Coppa Italia, e poi ha esultato con un gesto considerato provocatorio dal tifo bianconero (ma in realtà l'ex United aveva festeggiato così anche col Belgio, in omaggio al compagno di Nazionale Doku).

Da lì si è scatenato il caos: alcuni giocatori della Juventus che si scagliano contro Lukaku, il belga che viene espulso, la rissa finale con Handanovic e Cuadrado protagonisti principali, le accuse, le controaccuse. Una pagina da dimenticare.