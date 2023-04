Juventus-Inter finisce in rissa: Lukaku esulta e fa arrabbiare i bianconeri, lite Cuadrado-Handanovic

Lukaku pareggia al 94' e fa arrabbiare la Juventus, quindi Handanovic e Cuadrado vengono a contatto: Massa estrae tre cartellini rossi.

Finale rovente all'Allianz Stadium, dove Juventus e Inter hanno pareggiato 1-1 l'andata delle semifinali di Coppa Italia: Lukaku, dopo il vantaggio di Cuadrado all'83', ha riportato in parità il match al 94' su calcio di rigore, concesso per un fallo di mano in area di Bremer. Il belga ha poi fatto arrabbiare la curva bianconera con un'esultanza particolare, con tanto di dito davanti alla bocca.

Il centravanti belga, già ammonito in precedenza per un fallo su Gatti, si è così visto sventolare il secondo cartellino giallo da Massa e il conseguente rosso: Lukaku salterà così la gara di ritorno.

Ma anche l'immediato post partita è stato colmo di tensione: Handanovic e Cuadrado sono venuti a contatto e l'arbitro Massa ha espulso anche loro.

Inizialmente la discussione tra i due, avvenuta in mezzo al campo e dopo il fischio finale, sembrava pacata, ma gli animi si sono accesi in fretta e la situazione è degenerata anche in questa occasione: anche il portiere e l'esterno salteranno dunque la sfida di ritorno il prossimo 26 aprile a San Siro.

Finita qua? Non ancora: ultimo "protagonista" della serata è stato Edin Dzeko, che si è recato verso lo spicchio dei tifosi interisti indicando lo stemma sul giubbino di rappresentanza. Altre scintille, infine, sono volate tra i giocatori delle due squadre anche nel tunnel che porta verso gli spogliatoi.

Un finale incandescente dentro e fuori dal campo, che si è risolto con tre cartellini rossi, in attesa di capirà cosa dirà il referto dell'arbitro Massa della sezione di Imperia.