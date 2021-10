Kulusevski segna contro lo Zenit, De Ligt: "Ho lavorato con lui sui colpi di testa"

De Ligt ‘spiega’ il goal di Kulusevski contro lo Zenit e svela: “Lui ha imparato anche da Cristiano Ronaldo”.

Nove punti messi in cascina in tre partite e la qualificazione agli ottavi di finale del torneo praticamente già ad un passo. Quello della Juventus in Champions League è stato sin qui un percorso perfetto, un percorso scandito solo da vittorie.

L’ultima è arrivata mercoledì sera sul campo dello Zenit, dove i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie ad un goal siglato da Dejan Kulusevski all’86’. Il gioiello svedese nell’occasione è stato abile nello svettare meglio di tutti e nel trafiggere Kritsyuk con un gran colpo di testa.

Proprio il suo gesto tecnico, ha dato il via, dopo il triplice fischio finale, ad un siparietto con il suo compagno di squadra De Ligt. Mentre Kulusevski stava parlando del suo goal ai microfoni di ‘JTV’, è intervenuto il difensore olandese che ha svelato un retroscena.

“Ha imparato da Cristiano Ronaldo”.

De Ligt ha quindi spiegato come in passato tanto si sia lavorato con il fuoriclasse lusitano sul fondamentale del colpo di testa.

“Ho lavorato tanto con Dejan sui colpi di testa e lui ha imparato anche da Ronaldo”.

L’ultima parola è poi spettata proprio a Kulusevski.