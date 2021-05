La Juventus si complimenta con l'Inter: "Congratulazioni"

Dopo undici anni di astinenza, l'Inter si laurea campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia: decisiva la vittoria di Crotone e, soprattutto, il pari dell'Atalanta al 'Mapei Stadium' che ha spianato la strada ai ragazzi di Antonio Conte.

Un trionfo con ben quattro giornate d'anticipo a discapito della Juventus, dopo 9 anni di regno bianconero: proprio gli ormai ex campioni si sono complimentati con i rivali con questo tweet semplice ma inequivocabile.

Congratulazioni all' @Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!

"Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!".

Lo stesso Andrea Agnelli si è espresso elogiando il lavoro di Steven Zhang, avversario ma anche amico che a soli 29 anni può fregiarsi di un titolo prestigioso in qualità di presidente.

Anche il Milan, rivale dei nerazzurri nella corsa Scudetto, ha reso l'onore delle armi.

Congrats to @Inter on winning the Scudetto