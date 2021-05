Inter, Agnelli si complimenta con Zhang: "Orgoglioso di essere tuo rivale"

L'Inter ha vinto il suo 19esimo Scudetto, dopo la vittoria di ieri contro il Crotone ed il pareggio di questo pomeriggio tra Atalanta e Sassuolo. Di fronte ad un successo così schiacciante, anche il presidente della Juventus ha voluto fare i complimenti alla squadra nerazzurra.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back...@inter