Juventus, il discorso di Ferrero e Scanavino alla squadra: "Rappresentate milioni di tifosi"

Il presidente della Juventus Ferrero ha parlato alla squadra insieme a Scanavino dopo la penalizzazione: "Noi ci siamo, ognuno faccia la sua parte".

Dopo la maxi stangata in classifica, la nuova dirigenza della Juventus si stringe intorno alla squadra. E lo fa nelle figure di Gianluca Ferrero e di Maurizio Scanavino, rispettivamente il presidente e il direttore generale del nuovo corso del club bianconero.

L'incontro con i giocatori era stato annunciato direttamente da Allegri nella conferenza stampa pre-Atalanta.

"Stamattina ho parlato con Scanavino, abbiamo parlato un po' di quello che è successo ieri - aveva annunciato l'allenatore bianconero - Oggi alle 14.30 ci sarà il presidente Ferrero insieme a Scanavino che parleranno alla squadra. noi non rimane altro che fare allenamento, preparare la partita e giocare domani contro l'Atalanta".

L'atteso incontro è andato in scena oggi pomeriggio, dopo che in mattinata numerosi dirigenti come Pessotto e Storari si sono fatti vedere a Vinovo per il match della Juventus Primavera contro il Frosinone in segno di sostegno alla squadra di Pessotto. Di seguito, invece, i punti salienti del discorso alla prima squadra di Ferrero e Scanavino:

"Di fronte all'ingiustizia bisogna essere compatti e fare ognuno il proprio mestiere - le parole dei due dirigenti ai calciatori - Noi difendendo il Club nelle opportune sedi, voi sul campo facendo punti. Oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo".