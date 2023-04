Juve-Inter, semifinale di Coppa Italia: i goal fuori casa valgono doppio?

La semifinale di Coppa Italia tra Juventus ed Inter si giocherà tra andata e ritorno: i goal fuori casa valgono doppio? Cosa dice il regolamento.

Juventus e Inter si affrontano in partite di andata e ritorno valide per le semifinali della Coppa Italia 2022/2023. In tanti si chiedono se i goal fuori casa valgono doppio o meno ai fini del calcolo del risultato complessivo.

Dallo scorso anno le competizioni UEFA non prevedono più che i goal in trasferta valgano doppio, ma, nella stagione 21/22, la regola non era stata adottata in Coppa Italia. Lo scorso anno dunque, i goal fuori casa nelle semifinali di Coppa Italia (unico turno con andata e ritorno) valevano ancora doppio.

JUVE-INTER DI COPPA ITALIA: I GOAL FUORI CASA VALGONO DOPPIO?

Quest'anno però, il regolamento è cambiato. A partire da Juventus-Inter e per Inter-Juve, nonchè nell'altra semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina, i goal in trasferta non varranno doppio.

SEMIFINALI COPPA ITALIA: IL REGOLAMENTO SUI GOAL IN TRASFERTA

Qualora il risultato totale delle sfide di andata e di ritorno dovesse essere in parità, dunque, non si andrebbe a calcolare con doppia valenza il numero di goal in trasferta ma si procederà con i tempi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore.