Coppa Italia, come funziona la regola dei goal in trasferta nelle semifinali

Le partite da 180 minuti su andata e ritorno tornano d’attualità anche in Coppa Italia, nelle semifinali, con Inter e Milan che si sfidano e dall’altra parte le vincenti di Juventus-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina.







A partire da quest’anno, l’UEFA ha deciso di sospendere la regola dei goal in trasferta nelle proprie competizioni. In Champions League e in Europa League, così come in Conference League, non sarà più valida.







GOAL IN TRASFERTA NELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA







A differenza di quanto accade nelle coppe europee, nelle semifinali di Coppa Italia 2021/22 la regola dei goal in trasferta sarà ancora valida.







Dunque le reti segnate fuori casa in caso di parità nel computo totale dopo i 180 minuti faranno ancora la differenza. Anche in una situazione particolare come quella del derby di Milano, che condividono il campo.