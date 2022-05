Johan Bakayoko: la stellina del PSV che brilla con van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy, uno dei migliori attaccanti degli anni 2000, ha dovuto aspettare la sua occasione per poter allenare una prima squadra. L'ex attaccante di Manchester United e Real Madrid ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale olandese, lavorando anche all'interno della struttura giovanile del PSV. Ma quest'estate, Van Nistelrooy farà il passo avanti per poter guidare i grandi di Eindhoven, in sostituzione dell'uscente Roger Schmidt. L'opportunità arriva dopo una stagione alla guida della Primavera del PSV, nella seconda divisione del calcio olandese.

Data la sua carriera da giocatore, il 45enne dovrà supervisionare in particolare i miglioramenti in attacco, anche se probabilmente dovrà prima ricostruire la sua linea d'attacco. Cody Gakpo potrebbe andar via, vista una serie di grandi club europei - tra cui Arsenal, Liverpool e Bayern Monaco - che puntano l'ala 22enne.

All'inizio della stagione ci si aspettava la stessa cosa per Noni Madueke, ma gli infortuni hanno ostacolato il nazionale giovanile inglese nel 2021-22. Ciò significa che i club di Premier League e Bundesliga sulle tracce dell'attaccante potrebbero decidere di cercare altrove, almeno per ora. Indipendentemente da ciò, Van Nistelrooy avrà bisogno di rinforzi, uno dei quali potrebbe essere l'adolescente che ha illuminato le giovanili in questo periodo. Con una sola partita ancora giocare, Johan Bakayoko può già vantare un record di 17 reti e 11 assist nel 2021-22. E' stato stato direttamente coinvolto in un goal ogni 85,4 minuti in seconda divisione.

Madueke, is that you? 🧐



De 18-jarige Johan Bakayoko steelt de show bij Jong PSV tegen Almere City: twee assists en een goal ✨#JPSALM pic.twitter.com/G5Cj5p0psn — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

Dato che ha segnato solo una rete e fornito tre assist in 19 presenze a quel livello la scorsa stagione, questo è un bel miglioramento rispetto alla scorsa annata per il nazionale giovanile belga

"Ha potenza e anche un buon tiro" ha detto Van Nistelrooy a ESPN a gennaio. "Gioca un calcio così controllato che ti dimentichi che ha solo 18 anni. Se continua a lavorare così tanto, sarà sulla buona strada per entrare in prima squadra a fine stagione".

Scopri i migliori talenti del mondo con NXGN:

Tuttavia, quel passo non si è concretizzato, visto che il 19enne ha collezionato solo due presenze in panchina con la prima squadra del PSV. E' probabile che le cose cambino una volta che Van Nistelrooy prenderà le redini. Il PSV sapeva che sarebbe potuto diventare un giocatore della prima squadra quando lo prelevò dall'Anderlecht nel 2019, dopo che Bakayoko aveva già trascorso del tempo al Bruges e al Mechelen.

Le sue prime due stagioni con il club, tuttavia, avevano suggerito che potesse esserci una certa distanza. Serviva probabilmente seguire il percorso di Madueke, nelle giovanili di altre squadre prima di avere un impatto sull'Eredivisie.

Il club nell'estate del 2021 invece ha offerto all'adolescente un nuovo contratto quadriennale, che Bakayoko ha firmato mentre indossava un abito bianco e un papillon rosso.

"Ora tocca a me dimostrare che posso aumentare le statistiche che mi vengono richieste" ha detto in quel momento. "Voglio essere più decisivo in termini di statistiche e ho parlato con gli allenatori per farlo".

È stato un uomo di parola, affinando le sue capacità di rifinitura sotto l'occhio vigile di Van Nistelrooy, anche se è molto più di un giocatore che mette solamente palla in rete. Mancino di natura, generalmente gioca sulla fascia destra, usando la sua velocità e il suo controllo di palla per far passare brutti quarti d'ora ai terzini avversari, per poi tagliare in mezzo così da segnare o creare occasioni per i suoi compagni di squadra.

Ha il maggior numero di reti segnate da fuori nella seconda divisione olandese (sei). Nell'ultimo biennio ha capito quando concludere e quando invece passare la sfera ai compagni di squadra.

“A inizio 2021 non stava bene, ma poi dopo aver firmato il contratto è cambiato tutto” ha ammesso il suo agente Gerard Witters a ‘Het Nieuwsblad’.

"Ha iniziato a mettere su numeri importanti, le sue ultime gare sono state fenomenali. Il club mi ha detto che è già ad un livello superiore alle loro aspettative.

A volte prima giocava come un cane sciolto, aveva grandi qualità, esplosività, ma crossava male e la sua selezione di tiro non era granché.

Ora invece è molto più consapevole di come si deve muovere e i difensori fanno fatica fermarlo, anche se tende sempre a fare lo stesso taglio interno”.

Dalla pausa invernale in poi, Bakayoko è entrato in forma. E il poker rifilato al VVV-Venlo ha dato ulteriore boost alla sua fiducia.

Recentemente è entrato dalla panchina per i 33 minuti finali contro l’FC Eindhoven, segnando una doppietta e regalando un assist. La partita sembrava avviata verso il pari, lui l’ha spaccata a metà.

L'articolo prosegue qui sotto

La sfida è ora quella di replicare le stesse prestazioni nella prima squadra e di poter essere determinante nel duello infinito con l’Ajax, che si replicherà anche nella prossima stagione.

La sua storia con van Nistelrooy sicuramente sarà d’aiuto in questo senso e se il leggendario attaccante riuscirà ad essere un allenatore di successo, anche il talentuoso attaccante potrà trarne enorme beneficio.

Per scoprire di più sui talenti del domani, segui NXGN su Twitter, Instagram e TikTok.