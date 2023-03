Italia U21-Ucraina U21 3-1: gli Azzurrini convincono ancora, doppietta di Colombo

L’Italia Under 21 si impone in amichevole contro i pari età dell’Ucraina: a Reggio Calabria decidono i goal di Lovato e Colombo.

Ultima amichevole di preparazione ai Campionati Europei di categoria e seconda vittoria consecutiva per l’Italia U21. Gli Azzurrini, dopo aver vinto e convinto contro la Serbia nella loro prima uscita del 2023, si ripetono anche contro i pari età dell’Ucraina.

A Reggio Calabria i ragazzi di Paolo Nicolato si impongono per 3-1 e lo fanno al termine di novanta minuti giocati ad ottimi livelli, nei quali hanno comandato in lungo e largo e proposto un gioco in costante proiezione offensiva.

Dopo una buona partenza ed un primo tentativo di Fagioli dopo appena 3’ dal calcio d’inizio, gli Azzurrini trovano il vantaggio al 18’ quando sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto proprio dal talento della Juventus, è Lovato a staccare meglio di tutti e a trafiggere Neshcheret con un bel colpo di testa.

L’Italia continua a macinare gioco e nei minuti finali della prima frazione va almeno in tre occasioni vicina al raddoppio sempre con Fagioli che, tra l’altro, con un gran calcio di punizione da posizione defilatissima, colpisce anche il palo alla destra del portiere avversario.

Nella ripresa la partita non cambia, sono gli Azzurri a dettare i ritmi ma, al 68’, l’Ucraina trova il goal del pareggio: Kashchuk vince in maniera fortunosa un rimpallo al limite dell’area e, dopo essersi portato avanti il pallone con il sinistro, trafigge Turati di destro.

L’Italia non ci sta e torna a premere forte sull’acceleratore e già al 70’ si riporta avanti: Colombo si gira in un fazzoletto in area e chiama all’intervento il portiere avversario, sul pallone si avventa Oristanio che colpisce in pieno la traversa e successivamente la sfera, nel tornare in campo, torna proprio tra i piedi di Colombo che non sbaglia.

Nel finale gli Azzurrini non solo gestiscono la situazione con relativa tranquillità, ma all’83’ calano anche il tris ancora con Colombo che di testa sfrutta al meglio un cross di Oristanio dalla sinistra.

E’ la rete che chiude la gara con qualche minuto di anticipo e che regala all’Italia ulteriore sicurezza. Tra qualche mese in Georgia e Romania si farà sul serio, intanto l’U21 si avvicina agli Europei mostrando ampi margini di crescita.

IL TABELLINO

ITALIA U21-SERBIA U21 3-1

MARCATORI: 18’ Lovato (I), 66’ Kashchuk (U), 70’ Colombo (I), 83’ Colombo (I)

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova (77’ Pierozzi), Bove (77’ Fabbian), Ricci, Fagioli, Udogie; Cancellieri (69’ Oristanio), Colombo (90' Mulattieri). Ct. Nicolato

UCRAINA UNDER 21 (4-3-3): Neshcheret, Lyakh, Talovyerov, Batacov, Vivcharenko; Brazhko, Kryskiv, Mykhailenko (69’ Ocheretko); Kashchuk (69’ Khlan), Sikan (78’ Kukharevych), Viunnyk (78’ Nazarenko). Ct. Rotan

Arbitro: Theouli

Ammoniti: Batacov (U)

Espulsi: nessuno