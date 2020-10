Italia-Olanda, le formazioni ufficiali: Immobile torna titolare

In campo D'Ambrosio, Chiellini e Pellegrini per l'Italia, confermato Barella. Olanda con i due De Jong, titolari anche Hateboer e De Vrij.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè; F. De Jong, Van de Beek, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay

Ultima gara per l' di Roberto Mancini prima del ritorno del campionato. Gli azzurri provano a difendere il primo posto in dopo il pareggio a reti bianche contro la e la larga vittoria arrivata in amichevole contro la Moldavia.

Mancini sceglie Immobile come prima punta in virtù della squalifica di Belotti, con Pellegrini e Chiesa esterni d'attacco. A centrocampo conferma per il trio composto da Barella, Jorginho e Verratti, mentre in porta ci sarà Donnarumma. Terzini titolari D'Ambrosio e Spinazzola, con Bonucci e Chiellini al centro.

De Boer risponde puntando su Luuk De Jong come centravanti, supportato sulle fasce d'attacco da Depay e Wijnaldum. Nel 4-3-3 dell' sono titolari l'altro De Jong, Van de Beek e Blind a centrocampo, mentre Akè ed Hateboer sono i terzini. In porta Cillessen è difeso da De Vrij e Van Dijk.