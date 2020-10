Dove vedere Italia-Olanda in tv e streaming

L'Italia ospita l'Olanda per la quarta giornata dei gironi di Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

A soli tre giorni da - , gli Azzurri tornano in campo contro l' in una gara valida per la quarta giornata della Lega A di .

All'andata, giocata il 7 settembre in Olanda, la Nazionale di Mancini si era imposta 0-1 grazie al goal realizzato dall'interista Barella. Partita funestata dal gravissimo infortuio occorso a Zaniolo.

Rispetto ad allora sulla panchina orange siede Frank de Boer, ex tecnico dell' chiamato a raccogliere l'eredità di Koeman e guidare l'Olanda agli Europei.

A differenza dell'Italia, reduce dalla goleada contro la Moldavia, l'Olanda però ha perso 0-1 l'ultima amichevole giocata contro il .

QUANDO SI GIOCA ITALIA-OLANDA

Italia-Olanda, gara valevole per la quarta giornata dei gironi di Nations League (Lega A), è in programma nella serata di mercoledì 14 ottobre. Calcio d'inizio alle ore 20.45. Il palcoscenico del match tra gli azzurri e gli oranje sarà il Gewiss Stadium di Bergamo.

DOVE VEDERE ITALIA-OLANDA IN TV E STREAMING

Come sempre sarà la Rai, che possiede i diritti, a portare nelle nostre case in diretta e in esclusiva l'Italia: anche la sfida contro l'Olanda sarà trasmessa da Rai 1. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-OLANDA

Mancini potrebbe operare qualche cambio rispetto alla gara contro la Polonia col rientro di Chiellini in difesa e l'inserimento di Sensi a centrocampo al posto di Verratti. In attacco solito ballottaggio Belotti-Immobile, mentre Lorenzo Pellegrini dovrebbe spuntarla su El Shaarawy.

De Boer dovrebbe schierare dal 1' gli 'italiani Hateboer e De Vrij, out per infortunio lo juventino de Ligt. A centrocampo regia affidata a de Jong. L'attacco sarà sulle spalle di Depay.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa, Belotti, Lor. Pellegrini.

OLANDA (4-3-3): Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; Wijnaldum, de Jong, Van de Beek; Berghuis, Depay, Babel.