Italia, Mancini: "Retegui è un goleador e non è poco. Altri oriundi? È una possibilità"

Il ct dopo la vittoria sul Malta: "Retegui ha ancora bisogno di tempo, ma fa gol ed è importante. La Serie A gli farebbe bene".

È un Roberto Mancini soddisfatto a metà quello che si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria sul Malta. Nel successo dell'Italia c'è ancora lo zampino di Retegui, in goal per la seconda volta in due partite giocate, le prime in assoluto, con la maglia azzurra.

"Retegui è un goleador e non è poco - le parole del ct - È ciò che avevamo visto quando l'abbiamo seguito. Le qualità del centravanti le ha, ma ora dobbiamo aspettare e dargli tempo: è come un alunno in una scuola nuova, deve imparare tutto. Se ha cantato l'inno? Ci ha provato, è già una cosa buona. Se arrivasse in Serie A sarebbe una buona cosa, credo questo gli darebbe più forza, riuscirebbe a imparare la lingua e a dialogare meglio coi compagni".

Da Retegui ad altri oriundi: nel corso della conferenza stampa post partita Mancini non ha escluso la possibilità di convocare altri "stranieri" in futuro.

"Sì, avere altri oriundi in Nazionale è una possibilità - spiega Mancini - Abbiamo una percentuale minima di giocatori in Serie A. Nella Svizzera 15 su 20 sono oriundi, il Belgio uguale. Francia, Germania, Inghilterra pescano tra gli oriundi. Noi fino a un tot di anni fa avevamo giocatori forti e non ne avevamo bisogno. Le altre hanno fatto così con noi, spesso ci hanno tolto giocatori che abbiamo cresciuto e lo faremo anche noi".