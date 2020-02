Inter-Napoli: dove vederla in tv e streaming

L'Inter sfida in casa il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Le semifinali di Coppa si aprono con la sfida di andata fra l' di Antonio Conte e il di Gennaro Gattuso. Le due formazioni attraversano un momento della stagione diametralmente opposto: di grande esaltazione i nerazzurri, reduci dalla vittoria nel Derby in campionato e dall'aggancio alla in vetta alla classifica, di grande delusione i partenopei, che domenica scorsa hanno rimediato una pesante sconfitta interna contro il e navigano distanti dalla zona europea.

Le due formazioni si sono affrontate altre 11 volte in , con un bilancio favorevole ai nerazzurri con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 successi dei campani. L'unico confronto in semifinale però vide la qualificazione degli azzurri in finale nella stagione 1996/97 dopo un doppio pareggio nei tempi regolamentari e una vittoria ai calci di rigore (6-4).

L'Inter si è qualificata eliminando il nel Terzo turno e la nel Quarto, il Napoli invece ha avuto la meglio su e . L'ultima finale di Coppa Italia raggiunta dai milanesi risale alla stagione 2010/11, quando poi superarono in finale il 3-1, mentre i partenopei arrivarono per l'ultima volta in finale nel 2013/14, edizione del torneo poi vinta con un successo per 3-1 sulla Fiorentina.

Se l'Inter ha perso le ultime due semifinali di Coppa Italia giocate (nel 2016 contro la Juventus e nel 2013 contro la ), il Napoli ha vinto soltanto due volte in trasferta in semifinale di Coppa Italia: nel 1989 contro il Pisa e nel 1987 contro il Cagliari. Per il resto i campani hanno ottenuto fuori casa 4 k.o. e 4 pareggi.

Romelu Lukaku è il miglior realizzatore dell'Inter nel torneo con un bottino di 2 reti, mentre Lorenzo Insigne è il bomber del Napoli con 3 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Napoli

Inter-Napoli Data: 12 febbraio 2020

12 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai Uno

Rai Uno Streaming: Rai Play

ORARIO INTER-NAPOLI

Inter-Napoli si disputerà la sera di mercoledì 12 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma alle ore 20.45. Sarà il 12° confronto fra le due squadre in Coppa Italia.

La sfida Inter-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in diretta televisiva dalla Rai su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Tifosi e appassionati potranno seguire la semifinale di andata di Coppa Italia, Inter-Napoli, anche in diretta in chiaro mediante Rai Play, su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili quali smartphone e tablet scaricando l'applicazione gratuita per sistemi iOS e Android.

Conte potrebbe attuare un leggero turnover rispetto al Derby di campionato con il . In attacco si rivedrà dal 1' Lautaro Martínez in coppia con Lukaku, con l'argentino nuovamente a disposizione dopo aver scontato la squalifica. In mediana Brozovic sarà confermato in regia, così come Barella nel ruolo di mezzala destra, mentre Eriksen e Sensi si giocano il posto da mezzala sinistra. Staffetta sulle fasce, con Moses e Biraghi che dovrebbero rilevare rispettivamente Candreva e Young. Fra i pali non è recuperabile Handanovic e sarà confermato dal 1' Padelli. Davanti a lui una linea a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni, anche lui nuovamente titolare dopo lo stop per squalifica in .

Turnover più ampio per Gattuso, che cambierà diverse pedine rispetto al doloroso k.o. interno contro il Lecce. Al centro dell'attacco nel tridente dovrebbe rivedersi dal 1' Mertens, con Callejón e Insigne esterni offensivi ai suoi lati. In mediana Demme sarà confermato come playmaker, ma cambieranno le due mezzali, con Elmas e Fabian Ruiz che dovrebbero rilevare Lobotka e Zielinski. Dietro nuovi problemi fisici per Koulibaly, appena tornato in campo dopo l'infortunio: al suo posto come centrale difensivo spazio a Maksimovic in coppia con Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui confermati come esterni bassi. In porta infine dovrebbe giocare Ospina, preferito all'acciaccato Meret.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejón, Mertens, Insigne.