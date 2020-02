Inter-Napoli, primo round di Coppa Italia: Koulibaly dà forfait

L'Inter ospita il Napoli per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: Conte fa turnover e ritrova Lautaro, Koulibaly out per problemi fisici.

Dopo la vittoria in rimonta contro il , l' lascia per un momento da parte la e si tuffa sulla Coppa , altro grande obiettivo stagionale per Antonio Conte. Di fronte ci sarà un reduce dalla brutta batosta contro il e che nella Coppa vede forse un traguardo possibile per rimettere in piedi la stagione.

È l'andata delle semifinali di , unico round che nella competizione si gioca in andata e ritorno. Stasera a San Siro, il 5 marzo il ritorno al San Paolo di Napoli.

Sarà l'undicesimo confronto in Coppa Italia tra Inter e Napoli: cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei. Quattro sfide sono finite in pareggio, con due di queste che si sono concluse ai rigori: nel 1997 dal dischetto ebbe la meglio il Napoli, nel 2011 fu l'Inter a passare il turno.

Altre squadre

Ci saranno tante novità di formazione rispetto alle scelte di campionato, visto che un po' di turnover è praticamente obbligato in questo periodo dell'anno, con tanti impegni ravvicinati e con le competizioni europee alle porte.

Antonio Conte testa nuovamente Padelli tra i pali, in attesa della scelta su Viviano. In difesa ritrova spazio Bastoni dopo la squalifica in Serie A. Sensi torna tra i titolari a centrocampo, così come Biraghi e Moses, che fanno rifiatare Candreva e Young.

In attacco pochi dubbi: Lautaro Martinez torna dopo i due turni di squalifica e farà coppia con Romelu Lukaku, ancora intoccabile nello scacchiere nerazzurro.

Gattuso ritrova invece Manolas al fianco di Maksimovic in difesa (Koulibaly out per nuovi problemi fisici), mentre in porta Ospita è costretto agli straordinari dopo gli acciacchi di Meret. Torna a sorpresa Fabian Ruiz, nel momento più opaco della sua stagione, mentre le conferme sono relative a Demme ed Elmas. In attacco riposa Milik, spazio a Mertens da prima punta.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martínez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian Ruiz; Callejón, Mertens, Insigne.