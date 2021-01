Inter-Milan, le formazioni ufficiali: Sanchez e Diaz titolari

Panchina per Lautaro Martinez, Bastoni e Hakimi nell'Inter. Ibrahimovic regolarmente in campo, Mandzukic non convocato.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.

E' tempo di derby in Coppa dove e si giocano l'accesso alle semifinali in gara unica. In campionato a spuntarla sono stati i rossoneri, vittoriosi per 1-2 con doppietta di Ibrahimovic. Chi vincerà l'incontro affronterà una tra e .

Altre squadre

Conte si affida a Lukaku e Alexis Sanchez nel suo solito 3-5-2, con Perisic e Darmian che giocheranno esterni di centrocampo. Brozovic e Barella in mezzo insieme a Vidal, in porta ci sarà Handanovic. Retroguardia composta da Skriniar, De Vrij e Kolarov. Panchina per Lautaro Martinez, Brozovic, Haikimi, Young e Bastoni.

Il Milan risponde con Tatarusanu in porta in virtù della squalifica di Gigio Donnarumma. Theo Hernandez e Dalot sono i terzini, al centro spazio per Kjaer e Romagnoli. Meitè parte titolare al fianco di Kessiè, con Ibrahimovic prima punta. Sulla trequarti Brahim Diaz, Saelmaekers e Leao esterni. Non convocati Mandzukic e Tonali.