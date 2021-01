Probabili formazioni Inter-Milan: Lukaku sfida Ibrahimovic

Inter e Milan si giocano l'accesso alla semifinale di Coppa Italia: niente riposo per Lukaku, Barella e Ibrahimovic. Donnarumma squalificato.

La Coppa entra finalmente nel vivo: al via i quarti di finale con una gara per nulla banale, il derby della Madonnina tra e .

Sfida tra 'deluse' per quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato: i rossoneri hanno perso in malo modo contro l' a San Siro, i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo 0-0 alla 'Dacia Arena' di Udine.

Agli ottavi hanno entrambe faticato per qualificarsi a questo turno: il Milan ha avuto la meglio sul ma soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore, l'Inter ha superato la con un'incornata di Lukaku al tramonto dei tempi supplementari. La vincente affronterà una tra e in semifinale.

Proprio il gigante belga è uno dei titolari inamovibili di Conte che non rinuncerà a lui ma a Lautaro, sostituito da Sanchez per l'occasione. Turno di riposo per Hakimi e Young: chance per Darmian e Perisic sulle fasce. Confermata la linea mediana: Barella e Vidal ai lati di Brozovic.

L'unica novità in difesa potrebbe essere rappresentata dalla 'promozione' di Kolarov a discapito di Bastoni, presenti invece Skriniar e De Vrij davanti alla porta di capitan Handanovic.

La risposta di Pioli è affidata a Ibrahimovic, terminale di riferimento dell'attacco: alle sue spalle il trio composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leão. Mandzukic non al meglio, così come Tonali: ad affiancare Kessié ci sarà Meité, alla seconda gara da titolare consecutiva dopo l'esperimento sulla trequarti di sabato pomeriggio.

Retroguardia con Dalot ed Hernandez terzini, Kjaer e Romagnoli i centrali. Tra i pali spazio a Tatarusanu, sostituto dello squalificato Gianluigi Donnarumma, espulso dalla panchina nel turno precedente.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Ibrahimovic.