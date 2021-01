Inter-Milan, espulso Ibrahimovic: secondo giallo dopo un fallo su Kolarov

Il derby dello svedese ermina con un fallo su Kolarov al 58' che gli costa il secondo giallo, dopo l'ammonizione nel faccia a faccia con Lukaku.

Il derby di Zlatan Ibrahimovic si chiude in anticipo. L'attaccante svedese è stato espulso al 58' di - per un tocco da dietro su Aleksandar Kolarov, che stava andando via in break a centrocampo.

Il numero 11 rossonero era stato ammonito dopo il testa a testa con Lukaku nel primo tempo. Valeri ha poi estratto il secondo giallo dopo 13 minuti nella ripresa.

Derby in 'calando' del fuoriclasse di Pioli, che aveva iniziato segnando il goal del vantaggio, salvo poi essere protagonista di un forte momento di tensione con Lukaku.

Ibrahimovic sarà dunque squalificato in caso di passaggio del turno del Milan in semifinale, dove i rossoneri affronteranno la vincente di - .