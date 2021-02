Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi titolare, fuori Chiesa

Nell'Inter giocano dal 1' Darmian e Alexis Sanchez, Lukaku ed Hakimi sono squalificati. Juventus con Kulusevski e Rabiot, panchina per Szczesny.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Dopo la vittoria dell'Inter nella gara di campionato, nerazzurri e Juventus si trovano nuovamente di fronte. Stavolta match valido per l'andata di Coppa Italia a San Siro, prima del ritorno allo Stadium che deciderà una delle due finaliste del torneo (dall'altra parte una tra Napoli e Atalanta).

L'articolo prosegue qui sotto

Conte punta su Sanchez e Lautaro Martinez, vista la squalifica di Lukaku. In mezzo Brozovic con Barella e Vidal, mentre gli esterni di centrocampo sono Young e Darmian. Davanti ad Handanovic giocano Skriniar, De Vrij e Bastoni. Anche Hakimi è squalificato, Eriksen è in panchina. Prima convocazione per Vecino, in panchina.

La Juventus risponde con Buffon tra i pali e non Szczesny, con la retroguardia composta da Cuadrado, Demiral, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo c'è Bentancur insieme ad Arthur, sulle fasce spazio per Bernardeschi e McKennie. In avanti c'è Kulusevski con Cristiano Ronaldo. Fuori Chiesa e Arthur.