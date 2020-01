Inter-Cagliari, Ranocchia nel mirino: sputo verso il quarto uomo?

Episodio controverso nelle fasi finali di Inter-Cagliari: Andrea Ranocchia avrebbe sputato in direzione del quarto uomo Pezzuto.

Quello di - è stato un finale quanto mai rovente. La decisione dell’arbitro Manganiello di espellere Lautaro Martinez in pieno recupero per plateali proteste, ha scatenato la veemente reazione dei giocatori e della panchina nerazzurra e dato il via a quelli che sono stati minuti convulsi.

Come è noto, dopo il triplice fischio finale, che è arrivato poco dopo l’accaduto, il direttore di gara è stato raggiunto anche da Oriali e Conte (il tecnico dell’Inter non ha voluto parlare con i giornalisti al termine della gara in segno di protesta) il tutto mentre era circondato da diversi giocatori (Berni e Dimarco i più agitati).

Prima del termine della sfida è però avvenuto anche un altro episodio che non è scappato nè alle telecamere né agli occhi dei più attenti. Mentre Lautaro Martinez stava lasciando il campo, le immagini si sono spostate su Antonio Conte e su Andrea Ranocchia che era alle proprie spalle.

Ecco lo sputo di ranocchia verso il quarto uomo pic.twitter.com/ez8p9qOyNu — depi (@saradepii) January 26, 2020

Il difensore, parso visibilmente nervoso, ha dato l’impressione di sputare in direzione del quarto uomo Ivan Pezzuto. Forse si è trattato di un gesto dettato dalla rabbia o forse ancora di un qualcosa che non è stato male interpretato da molti, quello che è certo è che la scena è ben presto diventata virale sul web.

Adesso non resta che capire se quanto accaduto avrà ripercussioni e porterà ad una squalifica.