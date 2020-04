Il retroscena di Insua su Ibrahimovic: "Mi dicono che non sia un gran compagno"

Giocare al fianco di Zlatan Ibrahimovic può a volte essere non semplicissimo. Il fuoriclasse svedese del non può essere messo in nessun modo in discussione dal punto di vista tecnico, ma a volte il suo pretendere molto dai suoi compagni di squadra, può portarlo a tenere comportamenti particolari.

Lo sanno bene ai Los Angeles Galaxy, visto che non di rado, negli ultimi mesi, sono trapelati diversi episodi avvenuti all’interno dello spogliatoio, alcuni legati anche ad incredibili sfuriate.

Nei Galaxy milita oggi anche Emiliano Insua, un giocatore che non ha avuto Ibrahimovic come compagno di squadra, ma al quale evidentemente hanno raccontato diversi aneddoti. A svelarlo è stato lui stesso all’emittente argentina Club 947.

“Onestamente non lo conosco di persona, ma so che ha un carattere un po’ strano. Quando sono arrivato qui mi hanno raccontato cose molto particolari. Non sarebbe corretto parlare di qualcuno che non conosco e con il quale non ho mai giocato, ma hi hanno detto che non era un buon compagno di squadra e che è per questo motivo che se ne è andato. Dal punto di vista calcistico ha fatto benissimo, ma a livello di spogliatoio non altrettanto”.