La sfuriata di Ibrahimovic ai tempi del Galaxy: "Ho 300 milioni e un'isola…"

L’ex giocatore dei Galaxy, Joao Pedro, ricorda: “Dopo una sconfitta Ibra ci disse ‘Non ho bisogno di tutto questo, il primo che parla lo ammazzo’”.

E’ considerato uno dei più forti attaccanti al mondo, uno di quei campioni che da solo di cambia l’intero volto di una squadra, giocare al suo fianco però non sempre può essere semplicissimo.

Zlatan Ibrahimovic è un fuoriclasse dalle doti tecniche uniche, ma ha ance un carattere che, se da un lato è uno dei suoi unti di forza, dall’altro a volte può trasformarlo in una persona estremamente dura. Non è un caso che negli ultimi anni siano stati moltissimi gli aneddoti legati a suoi comportamenti fuori dalle righe e, alla già lunga lista, nel va aggiunto un alto raccontato dall’ex giocatore dei Los Angele Galaxy Joao Pedro.

Il centrocampista portoghese, parlando a Record, ha ricordato una sfuriata del campione svedese.

“Giocavamo sul campo degli . Siamo passati in vantaggio per 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e nel finale ci hanno segnato il goal del 3-2. A fine partita, Zlatan ci ha duramente rimproverato. Ci ha detto “Se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo e adesso. Io ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. La prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero”.

Non solo grandi sfuriate, ma anche qualche momento divertente. Joao Pedro ha ricordato come anche nel corso degli allenamenti, l'attuale centravanti del trovasse il modo per ribadire la sua superiorità sui compagni e per mettersi al centro dell’attenzione.