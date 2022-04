Napoli, allarme Osimhen: risentimento alla coscia

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha riportato un problema muscolare nel corso dell’allenamento svolto nella mattinata di mercoledì.

A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo attraverso il consueto report pubblicato sul proprio sito ufficiale.

“Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra”.

Una notizia ovviamente non positiva per Luciano Spalletti ed il suo Napoli a pochi giorni dalla sfida valida per il trentaduesimo turno di campionato con la Fiorentina in programma domenica al ‘Diego Armando Maradona’.

Resta dunque da capire se l’attaccante nigeriano, che ha già saltato l’ultima gara contro l’Atalanta per squalifica, riuscirà a recuperare in tempo per un match che può rappresentare uno snodo importante per la corsa che conduce allo Scudetto.

Il Napoli, con lo stesso report, ha anche comunicato che Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto lavoro personalizzato, mentre Meret si è allenato con il gruppo e va quindi considerato nuovamente arruolabile.