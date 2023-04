Il Benfica cade anche contro il Chaves: è la terza sconfitta consecutiva

Il Benfica avversario dell’Inter in Champions League, cade per la terza volta consecutiva: è il terzo k.o. complessivo in campionato.

Il Benfica si sta riscoprendo costretto a vivere, nella fase meno indicata in assoluto, il momento più delicato della sua intera stagione.

La compagine lusitana, che mercoledì 19 aprile affronterà l’Inter a San Siro nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, è infatti incappata nella sua terza sconfitta consecutiva.

Dopo i k.o. patiti contro il Porto (2-1 interno in campionato) ed il 2-0 patito proprio contro l’Inter nel primo dei due confronti (altra sconfitta tra le mura amiche del Da Luz), il Benfica è caduto anche in casa del Chaves.

Una battuta d’arresto pesante e anche dolorosa, poiché arrivata a causa di una rete subita al 94’ (goal di Issah Abass dopo un errore clamoroso di Otamendi) e comunque nelle battute finali di una sfida non propriamente dominata (al 52’ Vlachodimos ha negato a Juninho una rete che sembrava già fatta).

Per il Benfica si tratta della terza sconfitta in un campionato che rischia di riaprirsi in maniera clamorosa. Dopo aver dominato in lungo e largo e aver dato l’impressione di potersi laureare campione del Portogallo con ampio anticipo, la squadra guidata da Roger Schimdt rischia ora di vedere Porto avvicinarsi ulteriormente in classifica (in caso di vittoria interna contro il Santa Clara ultimo in classifica, si porterebbe a -4).

Il Benfica, una tra le squadre ad aver espresso il miglior gioco quest’anno in Champions League, si presenterà dunque alla sfida di ritorno con l’Inter probabilmente non nelle sue migliori condizioni possibili.