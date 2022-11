Icardi da urlo contro il Besiktas: lancia il Galatasaray con una doppietta

L’ex capitano dell’Inter torna al goal in Super Lig: splendida la prima marcatura, con un bolide a 124 km/h.

Mauro Icardi torna a trovare la via della rete in Super Lig e lo fa in una serata molto importante: quella del derby contro il Besiktas.

Il bomber argentino è stato l’autentico mattatore nel 2-1 che ha consentito al suo Galatasaray di mettere in cascina tre punti importanti che gli consentono di prolungare la sua striscia positiva e soprattutto di non perdere la scia del Fenerbahce capolista.

L’ex capitano dell’Inter, che sin qui nel torneo era andato in goal solo nel 2-2 contro Alanyaspor, ha aperto le marcature al 18’ quando, dall’interno dell’area di rigore, sfruttando al meglio un assist di testa di Yilmaz, ha scagliato alle spalle di Gunok un pallone calciato di prima intenzione di sinistro e volato via alla velocità, secondo quanto riportato da 'De Marke Sports', di ben 124 km/h.

Nella ripresa, quando il risultato era sull’1-1, il goal che è valso il nuovo sorpasso ed il 2-1 finale grazie ad un gran colpo di testa dall’altezza del dischetto dell’area di rigore.

Icardi, dopo il triplice fischio finale, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Volevamo vincere, sapevamo che erano punti importanti per la corsa per il titolo. Io sono un attaccante ed ho bisogno che mi arrivino palloni. Con i primi due sono riuscito a segnare, con il terzo ho colpito il palo”.