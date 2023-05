Il discorso di Guardiola nello spogliatoio: "Voglio i miei guerrieri uniti, amo voi e questo club"

Le parole dell'allenatore del Manchester City alla sua squadra nello spogliatoio: "Ciò che abbiamo vinto è frutto del campo, amo voi e questo club".

Dopo la sconfitta dell'Arsenal sul campo del Nottingham, il Manchester City è matematicamente campione d'Inghilterra per la nona volta nella sua storia, la quinta con Guardiola, la terza consecutiva.

Numeri pazzeschi per il club di Al-Mubarak: 85 punti in 35 partite, ben 92 goal fatti, 31 subiti. Poco meno di un terzo delle reti, senza neanche dirlo, le ha segnate Haaland (36) infrangendo record su record già da inizio anno, alla prima esperienza in Inghilterra, senza fermarsi mai, neanche quando il titolo sembrava saldamente nelle mani dei Gunners di Arteta, domati e dominati (4-1) nello scontro diretto di tre settimane fa.

Così, con il titolo vinto matematicamente, il club ha voluto ringraziare pubblicamente l'allenatore spagnolo per il lavoro svolto in questi anni pubblicando in un tweet un discorso che Guardiola stesso ha tenuto alla squadra negli spogliatoi prima di una partita.

Queste le parole di Guardiola ai suoi ragazzi:

Voglio che i miei guerrieri difendano e attacchino tutti insieme, perché tutto ciò che abbiamo vinto, ragazzi, è frutto del campo. Amo questo club e amo voi. Andiamo!

"Anche noi ti amiamo", scrive il Manchester City. Sarebbe assurdo pensare il contrario. Grazie al lavoro di Guardiola, il club di Manchester ha messo in bacheca il primo titolo che potrebbe condurre ad uno storico treble: prossimi appuntamenti la finale di FA Cup sabato 3 giugno a Wembley nel derby contro United e la finale di Champions League sabato 10 giugno a Istanbul contro l'Inter.