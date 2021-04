Giuseppe Rossi contro la Superlega: "Che stronzata, è uno scherzo?"

Poco dopo la mezzanotte è scoppiata una vera e propria rivoluzione nel cuore del calcio europeo: dodici società fondatrici (tra cui le italiane Juventus, Inter e Milan) hanno annunciato la nascita della contestatissima Superlega.

Una scelta che ha dato adito a parecchi mugugni da parte di chi crede che questa svolta di stampo elitario sia la morte del calcio per come lo conosciamo, in particolare dei suoi valori di inclusione che hanno sempre rappresentato il cardine di uno sport considerato globale.

Tra coloro che si sono schierati contro la Superlega c'è anche Giuseppe Rossi, attaccante svincolato dopo l'esperienza al Real Salt Lake: con un tweet abbastanza polemico, l'ex Fiorentina ha espresso tutto il proprio dissenso.

Who else thinks this Super League bullshit is a joke??? I’m hoping every soccer/football fan in the world realizes how damaging this is to our game. #NOsuperleague