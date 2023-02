Il gesto di Griezmann: aspetta Mingueza e lo aiuta a rimettere la scarpa

Antoine Griezmann si è reso protagonista di un gesto di grande sportività nel corso della sfida tra Celta Vigo ed Atletico Madrid.

Un gesto di quelli estremamente semplici, ma tutt’altro che scontati su un campo di calcio. A farlo è stato Antoine Griezmann, nel corso di Celta Vigo-Atletico Madrid, sfida valida per la ventunesima giornata di Liga.

Poco prima del 25’ nel tentativo di contendere un pallone ad Oscar Mingueza, l’attaccante francese ha colpito accidentalmente l’avversario al tallone destro, provando così una caduta.

Il difensore del Celta è finito a terra fuori dal campo dolorante, tanto che si è reso necessario l’intervento dello staff medico della sua squadra, e Griezmann invece di riprendere il suo posto nel cuore dell’attacco dei Colchoneros, si è a sua volta fermato oltre la linea laterale.

L’attaccante dell’Atletico, non solo si è sincerato delle condizioni dell’avversario, ma gli ha chiesto scusa, l’ha aspettato e nel frattempo ha anche raccolto lo scarpino che si era sfilato nel contatto, ha sciolto con i denti il nodo delle stringhe, e poi l’ha restituito al difensore in modo che lo potesse calzare di nuovo. Un gesto che è diventato subito virale in rete.

Griezmann e Mingueza sono stati compagni di squadra ai tempi del Barcellona e sono dunque uniti anche da amicizia.

Entrambi hanno poi regolarmente ripreso il loro posto in campo e Mingueza ha anche giocato tutta la partita. Ad imporsi è stato l’Atletico grazie ad un goal segnato da Depay all’89’.