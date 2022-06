Il Genoa e un gruppo da sfoltire: sono ben 81 i giocatori sotto contratto

Ben ottantuno giocatori in rosa ed una forza lavoro da quasi 78 milioni di euro: il gruppo andrà sfoltito in vista della prossima Serie B.

A quindici anni dall’ultimo campionato cadetto disputato, il Genoa si appresta a ripartire dalla Serie B.

Reduce da un’annata travagliata che si è chiusa con un penultimo posto nella classifica di A che è valso una clamorosa retrocessione, il ‘Grifone’ sarà tra i protagonisti più attesi di un torneo che si preannuncia come uno dei più belli ed equilibrati degli ultimi anni.

Il Genoa si presenterà ai blocchi di partenza come una delle favorite d’obbligo per la promozione, prima però i suoi dirigenti saranno chiamati ad un compito gravoso: sfoltire un gruppo ampissimo.

Come riportato da ‘Tuttosport’ infatti, il gruppo rossoblù comprende al momento qualcosa come 81 elementi. Un’enormità.

Molti di essi sono un’eredità della gestione Preziosi, mentre altri sono stati portati all’ombra della Lanterna da 777 Partners nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale, nella speranza di rafforzare una squadra impelagata nella lotta per non retrocedere.

Gli 81 giocatori in rosa si traducono in un costo lavoro di 77,8 milioni di euro e in una situazione al limite del gestibile.

La retrocessione in Serie B, con le limitazioni alle rose e ai prestiti, ha dato il via ad una vera e propria corsa contro il tempo. Non solo infatti sono moltissimi i giocatori che andranno ceduti (tra essi figura anche Caicedo che percepisce 2,3 milioni a stagione), ma andrà anche allestita la squadra da mettere a disposizione di Blessin.