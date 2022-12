La Francia vede le sudamericane e sorride ai Mondiali: non perde da 44 anni

La Francia si avvicina alla finale di Qatar 2022 con l’Argentina sapendo che alcuni numeri le sorridono: dal 1998 nessuno meglio dei Bleus.

In ambito calcistico spesso di parla di ‘grandi numeri’. Sono quelle statiche che fanno parte della presentazione di una partita e che possono far felici o meno: dipende da che parte le si guarda ed anche dall’essere scaramantici o meno.

Argentina e Francia si sfideranno domenica nella finale di Qatar 2022 e, in attesa che i numeri vengano spazzati via dal calcio d’inizio, ci sono dei dati che al momento raccontano (o forse semplicemente sussurrano) una cosa: i favori dei pronostici potrebbero pendere dalla parte dei transalpini.

In realtà è assolutamente noto che in una finale di favoriti solitamente non ce ne sono, soprattutto se poi ad affrontarsi sono due grandi squadre, ma i numeri dicono che i Bleus sono imbattuti contro rappresentative sudamericane ai Mondiali da qualcosa come quarantaquattro anni.

Nelle ultime dieci partite, la Francia, che bissando il trionfo di Russia 2018 eguaglierebbe Italia (1934 e 1938) e Brasile (1958 e 1962), ovvero le uniche due Nazionali a vincere due Mondiali di fila, ha ottenuto sei vittorie (compresa quella contro il Brasile nella finale del 1998) e quattro pareggi contro le sudamericane.

Per l’ultima sconfitta bisogna tornare al 1978 e, casualità, a batterla in una partita valida per la fase a gironi, fu proprio l’Argentina padrona di casa per 2-1.

Getty

In linea generale però c’è un numero che impressiona più di tutti e che racconta della crescita esponenziale del movimento calcistico francese: i Bleus hanno raggiunto quattro finali nella loro storia e tutte dal 1998 in poi.

Si parte ovviamente dal 3-0 contro il Brasile nella finale di Francia ’98, la sconfitta ai rigori contro l’Italia a Germania 2006 e la vittoria per 4-2 contro la Croazia a Russia 2018, in attesa di vedere quale sarà l’epilogo di Qatar 2022: quattro finali in sette edizioni dei Mondiali, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altra Nazionale.

Didier Deschamps potrebbe diventare il secondo allenatore a trionfare in due diversi Campionati del Mondo eguagliando Pozzo, mentre Hugo Lloris potrebbe diventare il primo capitano a vincere due finali differenti e Mbappé potrebbe stabilire il record di giocatore più giovane ad andare a segno in più finali della competizione.

Sono numeri che raccontano di come nessuno abbia fatto meglio della Francia negli ultimi venticinque anni e di come Deschamps abbia avuto a disposizione una generazione di campioni.

Tra loro ed il terzo trionfo della storia dei Bleus ci sono l’Argentina e Messi: anche l’Albiceleste punta al suo terzo titolo, mentre il suo 10 cerca quella vittoria che insegue da una vita intera.