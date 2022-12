Seconda finale consecutiva per Deschamps: nel mirino c'è il record di Pozzo

Il ct francese è il quarto tecnico a disputare due finali consecutive ai Mondiali: ad oggi solo Vittorio Pozzo con l'Italia le ha vinte entrambe.

Quattro anni fa fu Francia-Croazia. Domenica prossima sarà Francia-Argentina. Dalla Russia al Qatar. Sempre e comunque nel segno di Didier Deschamps.

Il 2-0 al Marocco ha spianato la strada a 'Les Bleus' verso la finalissima dei Mondiali. La seconda consecutiva, la quarta dal 1998. Allo Stadio Iconico di Lusail, i transalpini mettono inevitabilmente nel mirino la Coppa del Mondo numero tre della loro storia.

Musica per le orecchie del ct francese, molto spesso in discussione, ma che numeri (e soprattutto palmares) alla mano può già considerarsi nel gotha dei tecnici francesi e non solo: dopo la delusione per la finale persa (in casa) a Euro 2016, l'ex allenatore di Monaco, Marsiglia e Juventus non ha più smesso di vincere.

Prima il titolo mondiale in Russia nel 2018, poi la Nations League vinta a San Siro nel 2021 e ora, ad attenderlo, c'è un altro appuntamento con la storia.

Il trionfo contro il Marocco lo ha reso il quarto allenatore in grado di centrare due finali consecutive di Coppa del Mondo alla guida di una Nazionale: come lui soltanto Vittorio Pozzo con l’Italia (1934, 1938), Carlos Bilardo con l’Argentina (1986, 1990) e Franz Beckenbauer con la Germania (1986, 1990).

All'interno di questa ristrettissima cerchia, solo Pozzo con gli Azzurri è riuscito nell'impresa di vincerle entrambe, mentre Bilardo e Beckenbauer - due volte l'uno contro l'altro - si sono divisi equamente il bottino.

Domenica prossima, dunque, il verdetto finale che potrebbe proiettare - una volta in più - Deschamps nell'Olimpo.