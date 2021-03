Formazioni Verona-Atalanta: Gasperini sorprende, difesa a 4 e Miranchuk

L'Atalanta vuole archiviare subito l'eliminazione in Champions, affrontando un Verona che si è dimostrato particolarmente ostico all'andata.

Smaltita la delusione europea, l' Atalanta si rituffa in campionato con il desiderio di difendere il suo quarto posto . Dovrà affrontare il Verona , che non ha particolari ansie di classifica e che vuole proseguire il suo ottimo campionato.

Si tratta soprattutto del confronto tra Juric e Gasperini , con l'attuale tecnico del Verona che è stato prima giocatore e poi collaboratore del Gasp. Evidentemente ha imparato molto dal maestro, come ha dimostrato nella sfida d'andata vincendo per 0-2 con le reti di Veloso e Zaccagni .

Gasperini deve fare a meno di Gosens , out per un problema agli adduttori. Un'assenza pesante, che si aggiunge a quella di Hateboer limitando il potenziale della Dea sulle corsie esterne. Per questo Gasperini decide di cambiare modulo e virare alla difesa a quattro, con Toloi e Palomino esterni.

Tra i pali, invece, Gollini scalza Sportiello. Centrocampo inedito a tre con Freuler, De Roon e Pessina. Zapata unica punta, supportato da Malinovskyi e Miranchuk. Muriel parte dalla panchina.

Juric risponde con il suo consolidato 3-4-2-1, in cui Dawidowicz giocherà da interno destro e Lovato agirà centrale. Dimarco preferito a Lazovic sul settore di sinistra a centrocampo.

L'attacco gialloblù è affidato a Lasagna, supportato da Zaccagni e Barak. In mediana Veloso avrà il compito di dare geometrie alla squadra, coadiuvato dall'ex di giornata Tameze.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

ATALANTA (4-3-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero, Palomino; De Roon, Freuler, Pessina; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata.