Corriere di Bergamo - Hateboer operato: torna tra un mese

Hateboer si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema al piede, dovrebbe rientrare a metà aprile.

Buone notizie per l'Atalanta che presto dovrebbe ritrovare Hans Hateboer, esterno fondamentale per il gioco di Gasperini e out ormai da settimane a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro.

Secondo quanto riporta il 'Corriere di Bergamo', Hateboer sarebbe stato operato la scorsa settimana per risolvere definitivamente il problema. Il tempo stimato per il recupero è di circa tre settimane.

Hateboer poi dovrà sottoporsi a un periodo di riatletizzazione, quindi il rientro in campo dovrebbe avvenire dopo Pasqua tra la gara contro la Fiorentina e quella contro la Juventus, in programma il 18 aprile.

L'esterno olandese si era infortunato nella partita di campionato contro il Milan, quando aveva lasciato il campo molto dolorante a venti minuti dalla fine.

Hateboer da allora ha saltato ben tredici partite tra campionato e coppe. Lunga assenza che, come detto, si protrarrà ancora per un altro mesetto.