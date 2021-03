Verona-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona ospita l'Atalanta nel lunch match della 28ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Atalanta

Verona-Atalanta Data: 21/03/2021

21/03/2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, DAZN 1 (209 del satellite)

(209 del satellite) Streaming: DAZN

Il Verona vuole interrompere la striscia negativa di risultati dopo il doppio ko inferto prima da parte del Milan e la scorsa settimana dal Sassuolo. La truppa guidata di Ivan Juric, nella 28ª giornata di Serie A, riceve l'Atalanta contro la quale sogna di replicare lo scherzetto dell'andata quando gli scaligeri riuscirono nell'impresa di sbancare Bergamo.

L'Atalanta, invece, si rituffa in campionato per dimenticare alla svelta la sconfitta contro il Real Madrid che ha sancito l'eliminazione dei bergamaschi agli ottavi di finale di Champions League. Competizione che gli orobici, attualmente quarti, sognano di disputare anche l'anno prossimo.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-ATALANTA

Verona-Atalanta, incrocio valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie A, si giocherà allo stadio 'Bentegodi' di Verona domenica 21 marzo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30.

Come per ogni "lunch match" delle 12.30, anche Verona-Atalanta verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per vederla sarà dunque necessario munirsi dell'app DAZN, disponibile su smart tv, sul decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-DAZN, la partita sarà trasmessa anche su DAZN1 al canale 209 del decoder di Sky.

La partita Verona-Atalanta sarà disponibile in diretta streaming su DAZN. Basterà munirsi dell'app sul proprio smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, per poi selezionare l'evento desiderato dal palinsesto.

Verona-Atalanta sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal. Vi accompagneremo nel racconto del match dalle formazioni ufficiali fino alla cronaca minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'azione.

Juric dovrebbe schierare Magnani nel pacchetto a tre di difesa insieme a Ceccherini e Gunter, l'alternativa è l'arretramento di Dimarco con l'inserimento di Lazovic sull'esterno. In mediana si va verso la conferma del binomio inossidabile Miguel Veloso-Tameze, mentre sulla destra agirà ancora Faraoni. Tra le linee Zaccagni e Barak a sostegno di Lasagna.

Emergenza totale sulle fasce per Gasperini che, dopo il lungodegente Hateboer, perde anche Gosens, ma il tedesco potrebbe recuperare: in caso contrario a farne le veci ci saranno Maehle e Ruggeri. In difesa Toloi non è al meglio, al suo posto potrebbe toccare a Palomino. Davanti largo a Pessina in compagnia del tandem made in Colombia Muriel-Zapata. Tra i pali dovrebbe essere confermato Sportiello nonostante la notte horror di Madrid.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Dijmsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata.