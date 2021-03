Formazioni Spagna-Italia Under 21: certezza Scamacca, chance per Frabotta

Senza gli squalificati Tonali e Marchizza, gli azzurrini provano a battere i campioni in carica, che contano su Villar.

Dopo il deludente pareggio all'esordio contro la Repubblica Ceca, il cammino dell' Italia Under 21 guidata da Nicolato si incrocia con quello dei campioni in carica della Spagna. Gli azzurrini si giocano una fetta di qualificazione nello scontro diretto con la squadra campione in carica.

Non è stato un inizio facile di torneo per Cutrone e compagni, subito fermati con perdite: quella di Marchizza, espulso nel finale, e quella di Tonali, che non sarà più a disposizione dopo le tre giornate di squalifica che ha rimediato. Assente, per lo stesso motivo, anche Gabbia.

Nicolato dovrà dunque cambiare il centrocampo, con Rovella titolare insieme a Frattesi e Pobega. Un'altra novità è l'impiego di Frabotta sulla sinistra, con Bellanova preferito a Zappa sulla destra. In avanti Cutrone e Scamacca confermati.

Novità obbligate anche nella difesa a tre davanti a Carnesecchi: Del Prato viene affiancato da Lovato e Ranieri.

La Spagna rinuncia a Brahim Diaz, non al meglio, mentre gioca regolarmente l'altro 'italiano' Villar. Sfida nella sfida per Guillamon, centrale del Valencia, compagno di Cutrone.

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Fernandez; Mingueza, Guillamon, Cuenca, Miranda; Garcia, Zubimendi, Villar; Puado, Ruiz, Cucurella.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Frabotta; Cutrone, Scamacca.