Dove vedere Spagna-Italia Under 21 in tv e streaming

Spagna e Italia U21 si affrontano nella fase a gironi dei Campionati Europei: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

Prosegue il cammino dell’ Italia Under 21 nei Campionati Europei di categoria. Gli Azzurrini, dopo l'esordio con pari contro la Repubblica Ceca, nella loro seconda partita nella fase a gironi del torneo affrontano una delle grandi favorite per la vittoria finale della competizione: la Spagna .

A sfidarsi saranno due rappresentative che nel corso della qualificazione hanno avuto cammini simili. L’Italia infatti si è qualificando vincendo il Gruppo 1 con uno score di otto vittorie, un pareggio ed una sconfitta, mentre gli iberici hanno dominato il Gruppo 6 con nove vittorie ed un pareggio.

Entrame inserite nel Gruppo B, Spagna e Italia Under 21 si affronteranno per la sedicesima volta nella loro storia. Il bilancio complessivo sorride alla Roja in virtù degli 8 successi ottenuti, a fronte di 2 pareggi e 5 affermazioni degli Azzurrini.

L’ultima sfida ufficiale tra le due compagini risale al 16 maggio 2019 quando allo Stadio Dall’Ara di Bologna, fu l’Italia ad imporsi per 3-1 nella prima sfida della fase a gironi grazie ad una doppietta di Chiesa ed un goal su rigore di Federico Pellegrini. Al termine di quel torneo furono proprio gli iberici a laurearsi Campioni d’Europa sconfiggendo la Germania in finale.

QUANDO SI GIOCA SPAGNA-ITALIA U21

Spagna-Italia U21 si giocherà sabato 27 marzo 2021 allo Stadion Ljudski vrt di Maribor in Slovenia. Il calcio d’inizio della gara è programmato alle ore 21.00 .

DOVE VEDERE SPAGNA-ITALIA U21 IN TV E STREAMING

La sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dei Campionati Europei U21 che vedrà protagoniste Spagna e Italia sarà trasmessa in diretta e esclusiva dalla Rai sul canale Rai 1 . Collegamento a partire dalle ore 20.35.

La partita sarà visibile gratuitamente anche in streaming attraverso RaiPlay . Per seguire la sfida attraverso il proprio pc sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre per farlo con tablet o smartphone si potrà usufruire dell’apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-ITALIA U21

SPAGNA UNDER 21 (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella.

ITALIA UNDER 21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca.