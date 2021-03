Tre giornate di squalifica per Tonali: i suoi Europei potrebbero essere già finiti

Il centrocampista del Milan, espulso contro la Repubblica Ceca, salterà le prossime due e anche l'eventuale quarto di finale di fine maggio.

Pessime notizie per Sandro Tonali e per l'Italia Under 21, che dovrà fare a meno del centrocampista del Milan nelle prossime due partite degli Europei contro Spagna e Slovenia.

Tonali, espulso durante la gara d'esordio contro la Repubblica Ceca, secondo quanto riporta 'Rai Sport' è stato fermato per tre turni dal Giudice Sportivo.

I suoi Europei, dunque, potrebbero essere già finiti. Il centrocampista rossonero infatti salterà anche l'eventuale quarto di finale in programma a fine maggio, mentre tornerebbe a disposizione per semifinale e finale che si giocheranno a giugno.

Contro la Spagna, oltre che di Tonali, il CT Nicolato dovrà fare a meno pure di Marchizza e Gabbia entrambi squalificati per una giornata.