Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: ancora Mertens

Il Napoli vuole la seconda vittoria di fila in campionato: Mertens al centro dell'attacco, Maksimovic sostituto di Koulibaly. Nel Sassuolo c'è Caputo.

Il quarto posto, distante tre punti e con una gara da recuperare, è un obiettivo più che fattibile per il Napoli: a patto che in futuro non vengano riproposti gli errori commessi nel recente passato, quando troppo spesso è stata staccata la spina.

Il 2-0 con cui è stato piegato il Benevento ha riportato gli azzurri sulla Terra: Dries Mertens ha segnato la rete del vantaggio alla prima da titolare dopo l'infortunio e, sul campo del Sassuolo, sarà ancora lui a guidare il reparto d'attacco.

Complici le assenze di Lozano, Petagna e Osimhen, toccherà di nuovo al belga impensierire la retroguardia avversaria: alle sue spalle gli esterni Politano e Insigne, mentre al centro della trequarti giocherà Zielinski.

Fabian Ruiz e Demme a fare da schermo davanti alla difesa dove ci saranno alcune novità: fuori lo squalificato Koulibaly oltre al ritrovato Ghoulam, dentro Maksimovic e Hysaj. Di Lorenzo e Rrahmani completano la linea difensiva davanti alla porta di Meret, preferito al rientrante Ospina.

Sassuolo senza Boga, non ancora recuperato dal trauma distrattivo ai flessori: saranno dunque Berardi (2 reti e un assist contro il Napoli in carriera), Defrel e Djuricic a supportare la punta Caputo. Maxime Lopez in coppia con Locatelli nella zona nevralgica.

Capitolo difesa: Müldür preferito a Toljan per giocare a destra, Rogerio sull'out opposto con Marlon e Ferrari in mezzo. Tra i pali, come al solito, il titolarissimo Consigli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.