La squadra di Spalletti è prima a punteggio pieno ed è attesa all'esame granata: riecco Belotti, partenopei con Politano in avanti.

Obiettivo centrare l'ottava. Il Napoli è primo a punteggio pieno e guardava tutti dall'alto verso il basso all'inizio della giornata. La squadra di Luciano Spalletti viaggia a gonfie vele e attende ancora di essere fermata.

Da parte sua, il Torino ha già dimostrato di sapersela giocare con le big, facendo sudare Atalanta e Fiorentina e avendo pareggiato con la Lazio. Viene dal derby perso con la Juve, sanguinoso per il cuore granata, ma con la voglia di ripartire subito.

Il vero boost per Ivan Juric può essere il rientro di Andrea Belotti che guiderà l'attacco per la seconda volta in questo campionato: l'ultima ancora lo scorso agosto, poi l'infortunio al perone lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo.

L'attaccante bergamasco guida l'attacco supportato da Brekalo e Lukic, con Pobega a centrocampo vicino a Mandragora più Singo e Aina che occupano le corsie. Davanti al portiere Milinkovic-Savic ci sono Djidji, Bremer e Rodriguez.

Il Napoli risponde con il classico 4-3-3, con Osimhen a guidare l'attacco spalleggiato da Insigne e Politano che è favorito su Lozano, tornato tardi dopo gli impegni delle nazionali.

Anguissa e Zielinski a centrocampo ai lati di Fabian Ruiz, difesa orfana dell'infortunato Manolas, comunque già dietro nelle gerarchie, completata da Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. Tra i pali Meret più di Ospina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Lukic, Brekalo; Belotti.