Napoli-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli riceve il Torino nell'ottava giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Torino

• Data: domenica 17 ottobre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: DAZN

L'ottava giornata di Serie A offre l'incrocio tra Napoli e Torino. Azzurri a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, frutto di altrettante vittorie che hanno proiettato la squadra di Luciano Spalletti al vertice della classifica.

Di contro il Torino, dopo una partenza a singhiozzo, ha trovato identità ed equilibrio inanellando un filotto positivo che ha ridato morale alla formazione granata. Per gli uomini di Juric, l'imperativo è però dimenticare il ko nel derby con la Juventus rimediato prima della sosta per le Nazionali.

Il Napoli, dal canto suo, punta a proseguire sulla scia dell'avvio super di stagione per rimanere in testa al campionato: azzurri a 21 punti, Toro invece a quota 8.

Tutto su Napoli-Torino: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-TORINO

Napoli-Torino si gioca domenica 17 ottobre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 18:00.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Napoli-Torino affidata a Pieluigi Pardo, con commento tecnico di Stefan Schwoch.

La partita tra Napoli e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN: per tutti gli abbonati, sarà possibile godersi la sfida del 'Maradona' scaricando l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, su console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora tramite TIMVISION Box.

Napoli-Torino sarà visibile in diretta streaming sul sito di DAZN: occorrerà collegarsi al portale e selezionare l'apposito evento, o ancora scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Torino sarà possibile seguirla anche su Goal, in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti del match.

Tra i pali del Napoli spazio a Meret al posto di Ospina reduce dai voli transoceanici per giocare con la sua Colombia, in difesa Rrahmani ha ormai scalzato Manolas nelle gerarchie di spalletti, centrocampo confermatissimo con Anguissa e Zielinski ai lati di Fabian Ruiz. Nel tridente offensivo, Politano più di Lozano con Osimhen e capitan Insigne. Ko Petagna.

Il Torino ritrova Belotti, al rientro dopo il lungo infortunio: il 'Gallo' guiderà l'attacco supportato da Lukic e Brekalo. In mediana spazio a Rincon accanto a Mandragora, sugli esterni Singo e Ansaldi. Rodriguez non al meglio, Linetty in gruppo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Sanabria. All. Juric.