Formazioni Napoli-Inter: Osimhen e Darmian titolari

Napoli e Inter chiudono la 31ª giornata di Serie A nel posticipo del 'Diego Armando Maradona': Gattuso sceglie Mario Rui e Osimhen, Conte con Darmian.

La 31ª giornata di Serie A si conclude al 'Diego Armando Maradona' di Napoli, dove gli azzurri ospitano un' Inter lanciatissima verso la conquista dello Scudetto.

La squadra allenata da Antonio Conte si appresta ad affrontare un'esame a 5 stelle nella tana dei partenopei, impelagati nella bagarre che dovrà stabilire chi volerà in Champions, chi in Europa League e chi disputerà la Conference League.

Gattuso si affida a Osimhen al centro dell'attacco, sostenuto dal trio Politano-Zielinski-Insigne (Lozano out per squalifica). Fabian-Demme in mediana, Mario Rui vince il ballottaggio a sinistra con Hysaj. Tra i pali Meret al posto dell'infortunato Ospina.

Inter con Darmian sull'out mancino: l'ex Parma la spunta su Perisic e Young, mentre a destra agirà il solito Hakimi. Barella ed Eriksen mezzali ai fianchi di Brozovic, davanti la coppia 'terribile' Lukaku-Lautaro. A Fuorigrotta si gioca alle 20:45.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.