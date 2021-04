Napoli-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match della 31esima giornata, Napoli contro Inter. Tutto sulle formazioni e su come seguire la partita in tv e in streaming.

NAPOLI-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Inter

Napoli-Inter Data: 18 aprile 2021

18 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) , Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251)

Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251) Streaming: Sky Go, NOW

L'Inter ha lanciato in countdown per lo Scudetto, oramai distante poche settimane dopo un decennio di attesa. Per avvicinarsi al titolo il prima possibile, i nerazzurri proveranno ad espugnare casa Napoli, contro una squadra decisa a tornare in Champions Legue.

La formazione di Gattuso è attualmente in lotta con Milan, Juventus, Atalanta, Lazio e Roma per i tre posti Champions rimanenti, in una battaglia in cui nessuno può fermarsi. Gli azzurri sono attualmente quinti e dunque fuori dalla zona più importante, a -2 dall'Atalanta quarta.

Nella gara d'andata giocata a San Siro, grandi polemiche per il successo dell'Inter sul Napoli: 1-0 firmato Lukaku su rigore e Insigne espulso. L'ultimo successo dei partenopei a San Siro risale al febbraio 2020, 1-0 e finale di Coppa Italia conquistata.

A guidare l'assalto alla vittoria saranno proprio Lukaku e Insigne: il belga è il secondo massimo bomber del campionato con 21 goal (dietro a Cristiano Ronaldo), mentre il capitano del Napoli è a 15 centri, a -3 dal record ottenuto quattro anni fa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO NAPOLI-INTER

La sfida tra Napoli e inter si giocherà domenica 18 aprile 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: appuntamento alle ore 20:45 per il match che chiuderà la 31esima giornata. Come di consueto, niente pubblico causa restrizioni per combattere la pandemia di coronavirus.

Napoli-Inter verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

La gara tra Napoli e Inter sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Sky Go , il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Sarà sufficiente scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto "Sport".

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire il big match dello Stadio Maradona tra Napoli e Inter anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale sarà possibile ricevere gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Gattuso non può contare sull'infortunato Ghoulam, k.o anche Ospina. Non diponibile invece causa squalifica Lozano, con Osimhen pronto a ricoprire il ruolo di prima punta davanti a Insigne, Zielinski e Politano. Demme e Fabian Ruiz in mediana, con Meret tra i pali. Mertens in panchina, Difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly ed Hysaj.

Nell'Inter si rivede Barella dopo la squalifica scontata contro il Cagliari: il centrocampista sardo titolare al centro con Eriksen e Brozovic. Sulle fasce Perisic ed Hakimi, in attacco il duo Lautaro Martinez-Lukaku. In porta Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a comporre la retroguardia,

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.