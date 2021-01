Formazioni Napoli-Fiorentina: Mertens in panchina, rientra Ribery

Il Napoli affronta la Fiorentina nel lunch match della diciottesima giornata di Serie A. Ultimo esame prima della Supercoppa Italiana contro la Juve.

Gli azzurri non vincono in campionato nel proprio stadio da metà dicembre, poi sono arrivati il pareggio contro il e la sconfitta contro lo

La Fiorentina invece ha raccolto quattro punti nelle ultime tre partite, ma in settimana ha costretto l' ai tempi supplementari negli ottavi di Coppa .

Gattuso recupera Manolas, subito titolare accanto a Koulibaly ma perde Fabian Ruiz, risultato positivo al coronavirus . Out anche Di Lorenzo per squalifica, sulla destra tocca a Hysaj con Mario Rui a sinistra. A centrocampo Demme con Bakayoko.

In attacco la spunta ancora Petagna, con Mertens in panchina, fermo dal 16 dicembre per una distorsione alla caviglia subita contro l'Inter. Sulla trequarti Lozano, Zielinski e Insigne.

Recupero importante anche per Prandelli, che rilancia Ribery insieme al grande ex Callejon, mentre la prima punta sarà sempre Vlahovic. Difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Igor. Venuti e Biraghi sugli esterni, al centro Amrabat e Castrovilli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli.