Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Manolas, Callejon e Ribery titolari

Le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: azzurri con Manolas e Demme, Mertens in panchina. Prandelli con l'ex Callejon e Ribery dal 1'.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli.

'Lunch match' tra passato e presente allo stadio Diego Armando Maradona, dove il affronta la del grande ex Josè Maria Callejon.

Gattuso schiera il recuperato Manolas al centro della difesa, Demme rileva Fabian Ruiz positivo al Covid, in attacco panchina per Mertens e maglia da titolare per Petagna.

Prandelli con Callejon e Ribery a supporto di Vlahovic, Castrovilli in mediana, Venuti sulla fascia destra.