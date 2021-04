Formazioni Manchester United-Roma: tocca a Dzeko

I giallorossi di scena contro i Red Devils nella gara d'andata delle semifinali d'Europa League. Ci sono Smalling e Mkhitaryan, ok Spinazzola.

Tutto in 180 minuti. La stagione della Roma passa dalla doppia sfida contro il Manchester United nella semifinale dell'Europa League 2020/21. Questa sera all'Old Trafford il primo round. Pesa ogni pallone, pesa ogni minuto. Il ritorno in Champions dei giallorossi ormai passa solo e soltanto dall'Europa.

Aver eliminato l'Ajax ha reso più consapevoli gli uomini di Fonseca, che hanno ormai abbandonato le possibilità di quarto posto in campionato. Ci si gioca tutto sulla strada verso Danzica, coppa e Champions. Un binomio mica male, altro che "salvare". Però a Danzica bisogna arrivarci. E di fronte c'è una corazzata.

I Red Devils vengono da buoni risultati: prima del pareggio contro il Burnley avevano vinto 5 gare in fila, comprese le due dei quarti con il Granada. In campionato sono al secondo posto, a quattro punti dalla certezza matematica di poter entrare di nuovo in Champions. Vincere, però, darebbe ulteriore spinta ad una squadra giovane in grande crescita.

Dall'altra parte la Roma, che non vede una coppa europea da 50 anni (lo United ha vinto l'Europa League nel 2017) e spera di interrompere un digiuno lunghissimo. Cambiando anche la propria storia. Ieri tantissimi tifosi si sono ritrovati a Trigoria per spingere la squadra.

Giallorossi senza Zaniolo, Calafiori, Pedro ed El Shaarawy, oltre a Fazio, Juan Jesus, Reynolds e Pastore che sono fuori lista. Punto di riferimento offensivo sarà Dzeko, che allo United ha già fatto male nei derby quando vestiva la maglia del Manchester City, supportato da Lorenzo Pellegrini e dall'ex Mkhitaryan.

L'altro ex Smalling trova posto in difesa, insieme a Cristante e Ibanez. Out Mancini, squalificato, mentre tra i pali c'è Pau Lopez. A centrocampo Veretout e Diawara, con Karsdorp e il rientrante Spinazzola a presidiare le corsie.

Classico 4-2-3-1 per Solskjaer, con Cavani a fare da riferimento offensivo, mentre Rashford e Pogba agiscono ai lati di Bruno Fernandes. McTominay e Fred in mediana, con Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw in difesa davanti al portiere De Gea.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.