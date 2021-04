Roma, i convocati per lo United: forfait di El Shaarawy

Il classe 1992 non rientra tra i convocati, al pari di Pedro, Calafiori e Zaniolo. C'è Kumbulla, già in panchina a Cagliari.

La Roma ha diramato l'elenco dei convocati per la semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United, che si giocherà domani sera all'Old Trafford.

I giallorossi non potranno disporre di Stephan El Shaarawy, che si è allenato a parte e non è stato convocato da Paulo Fonseca per il match.

Oltre a lui, assenti per infortunio anche Pedro, Calafiori e Zaniolo, tutti alle prese con problemi fisici. C'è invece Kumbulla, che era già a disposizione per la trasferta di Cagliari. Out anche lo squalificato Mancini.

Non figurano nell'elenco nemmeno Fazio, Juan Jesus, Reynolds e Pastore, non inseriti nella lista UEFA.