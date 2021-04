Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali: Diawara in mezzo

Nel Manchester United ci sono gli ex Serie A Pogba, Bruno Fernandes e Cavani, Roma con Mkhitaryan e Dzeko titolari.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Unica squadra italiana rimasta in gioco, la Roma di Fonseca cerca il pass per la finalissima di Europa League nella doppia semifinale. Primo atto d'andata a Manchester, contro lo United: ritorno all'Olimpico previsto la prossima settimana, sempre di giovedì come di consueto.

Solskjaer si affida a Cavani come unica punta, supportato dagli ex Serie A Pogba e Bruno Fernandes, oltre a Rashford. In mezzo ci sono McTominay e Fred, tra i pali gioca De Gea. Difesa a quattro con Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw.

Fonseca risponde con Dzeko centravanti del 3-4-2-1 giallorosso, con Mkhitaryan e Pellegrini alle sue spalle. A centrocampo giocano Spinazzola e Karsdorp come esterni, mentre in mezzo ci saranno Veretout e Diawara. In porta Pau Lopez, retroguardia composta da Smalling, Cristante e Ibanez.