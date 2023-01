Probabili formazioni Lazio-Bologna: chance per Cancellieri nel tridente biancoceleste

Lazio e Bologna si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia: in palio c’è un posto nei quarti contro una tra Juventus e Monza.

Entrambe reduci da importanti vittorie esterne ottenute in campionato, Lazio e Bologna spostano le loro attenzioni sulla Coppa Italia, sapendo che ad attenderle c’è una sfida in gara unica che mette in palio un pass per i quarti di finale.

Gara dunque che non ammette errori e turnover limitato sia per Maurizio Sarri che per Thiago Motta.

Il tecnico biancoceleste si affiderà al consueto 4-3-3 nel quale a difendere la porta Luís Maximiano. Davanti all’estremo difensore portoghese Patric e Casale comporranno la coppia centrale di una linea completata da Lazzari ed Hysaj.

Chance in mediana per Marcos Antonio, al quale verranno affidate le chiavi del centrocampo, che sarà coadiuvato da Vecino e Basic. In attacco Felipe Anderson sarà il perno di un tridente che prevederà anche Cancellieri e Zaccagni.

I felsinei si sistemeranno con un 4-1-4-1 nel quale saranno Posch, Soumaoro, Sosa e Cambiaso ad alzare il muro difensivo davanti a Skorupski.

Schouten farà da frangiflutti davanti alla difesa, mentre a centrocampo Moro e Domiguez agiranno al centro e Orsolini e Soriano avranno il compito di spingere sugli esterni. In attacco Barrow agirà da unica punta.

La squadra che uscirà vincente da questa sfida, incontrerà nel prossimo turno una tra Juventus e Monza.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni All. Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Moro, Dominguez, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta