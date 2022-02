Probabili formazioni Juventus-Torino: Morata e Dybala esterni

Si apre di venerdì e con un Derby, il 26esimo turno di Serie A. A Torino, infatti, va in scena la stracittadina della Mole tra i bianconeri di Allegri e i granata di Juric. Per Madama la voglia di avvicinare le prime tre della classe, mentre il Toro vuole dimenticare le ultime due sconfitte di fila.

Dopo il pari contro l'Atalanta, la Juventus continua ad avere una considerevole distanza dalla vetta, ed ora i bianconeri devono fare i conti con l'avanzata della Lazio. Dall'altra parte il Torino si sono allontanati dal settimo posto e sono anni ormai che un Derby non è di marca granata.

Allegri non può contare sullo squalificato Danilo, difesa a quattro davanti a Szczesny composta da Cuadrado, De Ligt, Rugani ed Alex Sandro. In mezzo c'è Arthur insieme a Rabiot e Zakaria, mentre è confermato il tridente con Vlahovic prima punta e gli esterni Dybala-Morata.

Juric ripropone Belotti prima punta, supportato da Brekalo e Pobega: fuori Sanabria. Aina e Vojvoda esterni di centrocampo, interni Mandragora e Lukic. In porta come di consueto Milinkovic-Savic, che sarà difeso da Djidji (in ballottaggio con Zima), Bremer e Rodriguez.

L'articolo prosegue qui sotto

JUVENTUS-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.